Беда свалилась на жительницу Карелии после звонка «из больницы»

Жительница Медвежьегорского района стала жертвой мошенников

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В полицию Медвежьегорского района обратилась местная жительница и сообщила, что передала мошенникам 280 тысяч рублей. Подробности истории рассказали в МВД по РК.

По данным источника, аферисты позвонили потерпевшей под видом сотрудников больницы, предложили записаться на УЗИ и попросили озвучить паспортные данные для получения номерка.

Затем началась череда звонков от «специалистов» разных ведомств и организаций. Каждый из них внушал жертве, что ее подозревают в противоправной деятельности, а чтобы исключить причастность, необходимо «задекларировать» все личные сбережения.

Прессинг сработал. Женщина передала 280 тысяч рублей во дворе своего дома сотруднику «спецслужбы».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.