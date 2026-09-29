Такого сюрприза от пожарных прихожане храма Петрозаводска не ожидали

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 29 сентября в 2006 году

фото стопкадр

В микрорайоне Соломенное по решению суда ровно 20 лет назад закрыли незадолго до этого отреставрированный православный храм Сретения Господня. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности. Прихожане и настоятель пребывали в шоке. Пожарная инспекция требовала устранить все нарушения. Но всем было ясно, что быстро это сделать невозможно. Да и возможно ли вообще?

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Было ясно, что трения между верующими и представителями закона продлятся долго. Одни говорили, что от огня их упасет Бог, другие верить в это отказывались и говорили: «Случись что – первым делом в пожарную охрану позвоните». Когда шокирующая новость облетела Петрозаводск, одной из первых к подножию храма в Соломенном пришла монахиня Ксения. Она расценивала закрытие храма, как притеснение православных. Вместе с другими прихожанами она решительно собралась бороться за храм до конца: «Дан обет служить Богу. И этот обет я как раз исполняю всем своим существом, всею жизнью».

Что касается представителей пожарной охраны, для них нет разницы – детский сад, школа или православный храм. Главное, чтобы выполнялись требования безопасности. «Храм официально на сегодня не принят в эксплуатацию ни органами госпожнадзора, и отсутствует постановление главы города о вводе его в эксплуатацию, - сообщил зам.начальника ТО ГПН Петрозаводска Андрей Соломатин. – Храм эксплуатируется без положительного заключения, по собственной инициативе». На это верующие недоумевали – как в самом старом каменном храме города, а именно здании – точной копии постройки 18 века – возможно появление пожарной арки? При этом прихожане не возражали против строительства пожарного пирса. Эти меры были и в проектную документацию заложены. Просто не было денег на претворение их в жизнь. «Тысяч пятьсот надо, если не больше, - подсказал отец Константин Савандер. – Чтобы проем сделать – 200 тысяч, и чтобы построить пожарный пирс – 300 тысяч».

Храм посещали около ста прихожан. По большому счету на их деньги храм и существовал, по словам священников. Они надеялись, что, когда прихожан станет больше, появятся и деньги на оборудование, которое требовали установить пожарные. Но это далекое будущее, а в данный момент они были не согласны, что храм, который им так нужен, закрывают. Особенно в одном из самых социально неблагополучных микрорайонов города. Председатель КРОМО «Равновесие» Александр Гезалов считал: «Району это не на пользу. Жители нуждаются в этом храме. Они не могут через эту переправу ехать в городские храмы». Сторонам предстояли долгие разбирательства. Решением суда храм закрыли на 60 дней. После чего инспекторы должны было провести проверку и снова закрыть. Потому что было ясно – за два месяца проблему не решить. Оставалось молиться. Но впоследствии все как-то решилось с Божьей помощью. Напомним: Президент России Владимир Путин встретил Рождество в ночь на 7 января 2009 года именно в этом храме.

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Летом 2006 года в Петрозаводске появилось тридцать новых детских площадок. Причем, в некоторых районах и дворах города они были установлены впервые. В сентябре монтаж нового игрового комплекса шел на улице Чернышевского. На приобретение и установку детских городков из городского бюджета выделили более двух миллионов рублей. Кроме того, среди требований, которые предъявлялись строителям, было и такое – построить благоустроенную детскую площадку – с качелями, горками и скамейками. Например, такой комплекс открылся недавно на улице Боровой. Жителям он понравился: «Меньше теперь переживаем за детей, знаем, что они на этой площадке находятся. Стало, конечно, удобнее. И вообще по городу много площадок появилось». Кроме этого, в Петрозаводске проводили реконструкции детских спортивных залов.

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Гостья конгресса финноугорских писателей, о котором мы недавно рассказывали в нашей рубрике, известная финская писательница Анита Конкка встретилась с читателями в Национальной библиотеке. Но возможность пообщаться с ней была только у тех, кто неплохо знает финский язык, ведь встреча велась именно на нем. Так как у нас всегда было достаточно и студентов, и преподавателей языка, писательнице из Суоми было о чем поговорить с читателями.

Начиная с 1970-го года Анита Конкка написала 11 романов, один из которых посвятила жизни ингерманландцев в Карелии. Многие родственники писательницы были отсюда родом. Отец – Юхани Конкка – был переводчиком русских классиков на финский язык. Тетя Унелма Конкка работала в Карельском национальном центре Академии Наук РФ, она была замужем за карельским писателем Пеккой Пертту. Помимо романов о своих корнях, у Аниты много рассказов, очерков, литературоведческий критики.

«В молодости я очень любила читать из русской классики Достоевского, Чехова. И я считаю, что после изучения «Преступления и наказания» я стала настоящей писательницей. Сейчас я очень люблю читать Булгакова», - так отзывалась Анита о русской литературе.

У себя на родине Анита Конкка считалась «женской писательницей». Одна из ее повестей о любви «В сумасшедших небесах» была переведена летом 2006 года на русский и английский языки. Алина Курятникова тогда заканчивала учиться на отделении прибалтийско-финской филологии ПетрГУ. До этого она не была знакома с книгами Конкки, но решила взяться за чтение: «Появилось желание прочитать, потому что, возможно, что-то мне будет близко. Она рассматривает женское мироощущение, что чувствует женщина». В университетской программе наших вузов творчество финской писательницы пока представлено не было, но в рамках конгресса финноугорских писателей проходили встречи с такими писателями, и наши читали могли открыть их для себя.

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Таким было 29 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности