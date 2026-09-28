Борщ в тарелке: сколько стоит народное счастье?

Когда дело доходит до борща, возникает вечный вопрос: как именно он оказался перед тобой? Есть три пути, и у каждого свои нюансы

Фото: Арина Игнатькова

Текст: Алина Гапеева

Фото: Людмила Павлова, Мария Сенкевич, Арина Игнатькова, Алина Гапеева

Огородный квест

Лето пролетело незаметно, пришло время заглянуть в закрома. Главный вопрос сезона: как чувствует себя «борщевой набор» на наших северных грядках? Для многих жителей Карелии борщ – блюдо номер один, и, как шутят опытные хозяйки, в правильной тарелке ложка должна стоять уверенно.

В этом году наши огородники делали ставку на классику: морковь, свеклу, лук, капусту, помидоры, картофель, чеснок и перцы. Конечно, сегодня любой овощ можно купить в ближайшем супермаркете – были бы деньги. Но разве сравнится магазинный продукт с тем, что выращено своими руками? Правда, в этом сезоне за домашний урожай пришлось побороться. Карельская погода устроила настоящий квест: то изнуряющая жара, то затяжные дожди, а потом еще и нашествие вредителей.

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Людмила Павлова из Кинелахты признается: огородничество – это всегда лотерея.

– Морковка в этом году просто загляденье, а вот свекла, несмотря на одинаковый уход, капризничала. Картофель тоже подвел – из-за ранних августовских туманов ботва начала сохнуть раньше времени, и клубни не успели набрать нужный размер. Но жаловаться грех: лето хоть и не баловало стабильным теплом, зато с поливом проблем не было,

– делится Людмила.

Впрочем, одним борщом дело не ограничилось. У настоящих хозяев грядки никогда не пустуют. Людмила с гордостью рассказывает, что огурцы в этом году выдались на славу – росли прямо в открытом грунте до последнего. Семья не только обеспечила себя соленьями на всю зиму, но и успешно реализовала излишки: 30 килограммов хрустящих огурчиков разошлись по соседям и знакомым по 120 рублей за килограмм.

Не подвели и теплицы: помидоры уродились отличные. В ход пошло все – от классических заготовок до пикантной аджики и ароматной икры из запеченных перцев и баклажанов.

Досадные промахи и маленькие чудеса

Раз уж мы заговорили о борще, нельзя обойти вниманием «фундамент» любого супа – чеснок, лук и капусту. Мария Сенкевич из деревни Ершнаволок поделилась своими огородными итогами.

«С чесноком в этом году полный порядок – уродился на славу, крупный и крепкий. А вот с капустой пришлось повозиться»,

– рассказала Мария.

Хозяйка обычно выращивает ее под спанбондом, но в этот раз какая-то напасть пробралась под укрытие и за считанные дни превратила листья в кружево. Такая же «проруха» случилась и у других садоводов. Многие ее соседи в отчаянии просто выдернули рассаду, но Мария решила бороться до конца: сняла материал и дала растениям «дышать». В итоге кочаны всё же налились. Пришлось, конечно, ободрать много поврежденных листьев, но на борщи, щи и салаты своего урожая хватило. Сейчас она с надеждой поглядывает на позднюю капусту – пусть внешне она не идеальна, зато своя, без химии.

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Настоящим сюрпризом для огородницы стали огурцы. Мария признается, что впервые видит такое чудо: из одного узла – сразу восемь огурчиков! Сначала даже растерялась, не знала, вытянет ли куст такую нагрузку, но сорт честно оправдал заявленные на упаковке характеристики.

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Порадовали и перцы: их было много, и, что особенно приятно, они успели покраснеть прямо на кустах. Хватило и на фаршированные блюда, и на несколько видов лечо для зимних запасов.

А вот с луком вышла досадная история. Мария, как и многие другие садоводы, решила заказать севок на маркетплейсе, но столкнулась с откровенным обманом:

«Вместо обещанного сорта прислали какой-то семейный лук, который почти полностью ушел в стрелку и вырос совсем крошечным».

Хорошо, что она подстраховалась и купила немного обычного севка в местном магазине – вот он как раз порадовал отличным урожаем.

Самостоятельные овощи

Работа директора Дома культуры – это бесконечный марафон праздников и мероприятий. У Арины Игнатьковой из Эссойлы график расписан буквально по минутам, но даже в таком ритме она не представляет свою жизнь без собственного огорода.

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Арина признается: работа в деревне летом требует полной отдачи, поэтому времени на тщательную прополку или регулярные подкормки почти не остается. Овощи растут практически самостоятельно, но, как ни странно, хозяйку не подводят. Глядя на фотографии урожая, которыми поделилась Арина, понимаешь: с «борщевым набором» у нее полный порядок.

В этом сезоне директор ДК решила добавить в огородные будни немного азарта и провела любопытный эксперимент. Ради интереса она купила семена кавбуза – необычного гибрида, который сочетает в себе мякоть тыквы и вкус арбуза.

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«Из двух семечек выросло две рассадины: одна действительно оказалась кавбузом, а вторая – обычной тыквой, – смеется Арина. – Пока еще не пробовали, но очень интересно, что получится».

Хозяйка уже изучила кулинарные форумы и выяснила, что из этого диковинного овоща выходят отличные творожные запеканки, да и в тушеном виде он раскрывается по-особенному. Арина планирует обязательно поэкспериментировать на кухне, как только выдастся свободная минутка между деревенскими праздниками.

Борщ на прилавке

Если вы не из тех, кто любит проводить выходные на грядках, выращивая собственный урожай, путь один – в ближайший супермаркет. Зашел в магазин, набрал овощей по списку, пришел домой и встал к «мартеновской» плите. Час-полтора с поварешкой в руках – и кухня наполняется тем самым ароматом. Это бюджетно, предсказуемо и по-домашнему уютно. Но требует времени, которого у современного человека вечно не хватает.

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Осень традиционно считается сезоном самых доступных овощей, однако в этом году ценники в магазинах заставляют задуматься.

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Сегодня за килограмм моркови просят около 96 рублей, свекла обойдется примерно в 70 (хотя, если поискать, можно найти варианты и побюджетнее). Капуста пока держится на отметке 33 рубля, а лук — 54 рубля за кило. Конечно, чтобы борщ получился по-настоящему наваристым и «за уши не оттащишь», в корзину нужно добавить еще картофель, чеснок, томаты и болгарский перец. В сумме такой набор выходит недешево, но пока еще в рамках разумного. Дорого, но пока терпимо. Тем не менее, радость от сезонного изобилия омрачается статистикой. Недавно наш сайт сообщал, что «борщевой набор» в России за год подорожал на треть. Стоимость основных овощей из «борщевого набора» – капусты, свеклы, лука, моркови и картофеля – за год выросла на 17–39 процентов. Так что приготовление традиционного обеда для многих российских семей становится все более затратным мероприятием.

Ресторанный шик

А что делать, если хочется борща «здесь и сейчас», а сил на готовку нет? Идем в ресторан. Но тут интернет-поисковик выдает такие цифры, что аппетит может слегка поутихнуть. Ценники стартуют от «полтинника» (и это еще скромно), а если захочется чего-то эдакого – например, 300 граммов борща с нежной телятиной – готовьтесь выложить 610 рублей.

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В общем, борщ – удовольствие доступное, но цена у него разная: где-то мы платим своим временем и трудом на грядке, где-то – часами у плиты, а где-то – звонкой монетой в ресторане.

Что выбирают жители Карелии? Тут каждый решает сам. Но пока одни переплачивают за ресторанный сервис, наши садоводы наконец-то могут перевести дух после уборочной, обновить инвентарь и купить семена к следующему сезону. И ведь правда: как ни крути, а домашний борщ, сваренный на своей свекле и с любовью,– это совсем другая история. Никакой ресторанный шеф-повар не повторит тот самый вкус, который получается, когда знаешь каждый ингредиент в лицо. Это факт.