Журналистам не разрешили послушать показания подполковника Борика

Московский эксперт исключила возможность нанесения прямого удара по ноге потерпевшего

фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

9 сентября 2026 года в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против бывшего охранника петрозаводского ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. Молодой человек обвиняется по статье 111 ч.2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью из хулиганских побуждений).

Потерпевший — подполковник полиции Алексей Борик. В ночь с 6 на 7 декабря 2024 года он отдыхал с коллегой в ресторане «Каудаль». Между подвыпившими подполковниками и охраной заведения возник конфликт, в результате которого гостей ресторана положили на пол лицом вниз, удерживая до приезда сотрудников Росгвардии. В результате инцидента Борик получил двойной перелом ноги, который был квалифицирован как тяжкий вред здоровью.

Первоначально Алексей Борик рассказал в суде, что, когда он уже лежал на полу, ему был нанес удар по ноге. По версии обвинения, его нанес Руслан Гусейнов. Многочисленные свидетели версию стороны обвинения в суде не подтвердили, а сам Гусейнов утверждает, что не бил потерпевшего. По версии защиты, Борик мог получить перелом ноги в результате неудачного падения.

Главным вопросом, вокруг которого уже много месяцев идут споры, является то, каков механизм повреждения ноги. Было проведено три экспертизы, в результате которых эксперты пришли к противоречивым выводам.

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Если не вдаваться в медицинские «дебри», то проблема выглядит следующим образом. Если перелом ноги был поперечным, а именно к такому выводу пришли эксперты в Петрозаводске, то скорее всего подполковник, действительно, пострадал от внешнего удара по ноге. Если же перелом был спиральный или винтовой, на этом настаивали вызванные в суд специалисты-травматологи и питерские эксперты, то сломать ногу Борик, действительно, мог в результате неудачного падения.

9 сентября была допрошена Анастасия Андреева, московский эксперт, которая участвовала в проведении третьей экспертизы. В ходе допроса выяснилось, что версию подсудимого эксперты вообще не проверяли.

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Во время судебного заседания эксперту наглядно продемонстрировали, как, по версии Гусейнова, упал подполковник, где стояли охранники и что они делали.

«То, что вы показывали, это новые обстоятельства»,

– сказала Андреева.

По ее словам, единолично уже после проведения экспертизы она не имеет права делать какие-то выводы, опираясь на то, что ей продемонстрировали в зале судебных заседаний. Другими словами, эксперты вообще не рассматривали возможность получения травмы в результате падения.

Анастасию Андрееву адвокаты подсудимого засыпали вопросами. Дело в том, что выводы, изложенные в экспертизе, требовали расшифровки для участников процесса, не имеющих специального медицинского образования. По словам Андреевой, эксперты пришли к выводу, что перелом был винтообразный, который мог возникнуть при жесткой фиксации конечности и при одновременном повороте или скручивании части ноги.

«То есть получается, что вы ударный механизм исключаете?» – уточнил адвокат Михаил Ямчитский.

«Исключается, потому что винтообразный перелом – это не прямое воздействие»,

– подтвердила Андреева.

«То есть вы считаете, что удара прямого по голени, по этим костям не было? Была фиксация голени и ротация ее против своей оси?»

– уточнил Ямчитский.

Эксперт подтвердила, что он все правильно понял.

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Интересно, что эксперты проверяли версию, которую сразу после задержания изложил другой охранник ресторана Александр Никитин. Он тогда подтвердил, что Гусейнов нанес два удара ногой по голени Борика. В суде Никитин рассказал, что его задержали люди в масках, закинули в машину, надели наручники и стали избивать. По его словам, в помещении следственного комитета ему стали выкручивать шею и он подписал все, что от него требовали, фактически оговорив Гусейнова.

«Просто хотел выйти оттуда, выйти живым»,

– сказал он, давая показания в суде.

Московские эксперты, проанализировав характер травмы подполковника, исключили версию, изложенную Никитиным под давлением.

«Перелом возник не из-за удара»,

– подтвердила Андреева.

Но перелом, по ее словам, мог возникнуть вследствие давления коленом при жесткой фиксации голени.

Московские эксперты пришли к выводу, что Борику был нанесен вред здоровью средней тяжести, а не тяжкий, как это звучит в обвинительном заключении.

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Присутствующие в зале судебных заседаний журналисты с интересом ждали допроса Алексея Борика, который был вызван повторно для дачи показаний. Дело в том, что адвокат Владимир Гордин еще в апреле 2026 года обратил внимание суда на новое обстоятельство. В протоколе военно-врачебной комиссии от 27 июня 2025 года указано, что перелом кости у Борика возник в результате его избиения неизвестными на пешеходной части проспекта Ленина. Заговорили о том, что подполковник смог даже получить денежную страховку. Судья Ольга Ильичева запросила страховое дело потерпевшего, которое, правда, в суд пока не поступило. Зато пришел сам потерпевший. Однако судебное заседание на время допроса Борика решено было закрыть под предлогом распространения данных о его здоровье. Хотя журналисты за время, пока тянется судебный процесс, о сломанной ноге Борика узнали даже больше, чем хотелось бы.

Неизвестно, что рассказал Алексей Борик о своем избиении на проспекте Ленина неизвестными лицами в тот день, когда он отдыхал в ресторане «Каудаль». Конечно, он мог воспользоваться статьей 51 Конституции РФ и не свидетельствовать против себя, мог сослаться на провалы в памяти, а мог и раскрыть интересные детали этого нападения. Увы, мы можем только строить догадки.

Надеюсь, что страховое дело подполковника все же дойдет до суда. Интересно, действительно ли Алексей Борик получил денежную страховку за сломанную ногу. Ведь, судя по многочисленным показаниям свидетелей, подполковник незадолго до травмы был, мягко говоря, сильно нетрезв. Да и он сам говорил в суде, что в тот день выпивал. Возможно, теперь страховку выплачивают, невзирая на дозу алкоголя в крови, но я сильно в этом сомневаюсь. Наверняка, если бы Борик и его коллега были «как стекло», то вряд ли произошел бы конфликт в ресторане, а, значит, и нога подполковника была бы здорова. Конечно, обстоятельства страховой выплаты не могут стать предметом рассмотрения в данном судебном процессе, но они могут многое сказать о личности потерпевшего. А это, безусловно, важно.

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За пределами зала судебных заседаний прокурор Владимир Луценко пытался объяснить журналистам возникшую ситуацию. По его словам, речь идет не о двух инцидентах, а об одном. Просто травму, полученную Бориком в ресторане, зафиксировали как нападение неизвестных на проспекте Ленина.

Но подполковник был, судя по свидетельским показаниям, в подпитии. Какие же в таких обстоятельствах возможны выплаты? Ведь даже туристу, подскользнувшемуся у бассейна после фужера вина и сломавшему ногу, никакой страховки не видать. Луценко резонно заметил, что официально нигде не зафиксировано, что Борик находился в состоянии алкогольного опьянения. В общем, для страхового случая на трезвого подполковника неизвестные напали на проспекте Ленина и сломали ногу, а для уголовного дела – нетрезвого подполковника в ресторане повалили на пол и из хулиганских побуждений ударили, да так, что ногу сломали.

Что же ждем, чем вся эта история завершится. Кажется, до финала осталось недолго. Следующее судебное заседание намечено на 15 сентября.