Участников «Русского романтика» наградили медалями за поездку в Сирию

Участники вокального ансамбля из Карелии отмечены медалями — они концертами поддержали российских военных

Фото: Максим Мазуровский

Медали «Участнику военной операции в Сирии» вручили членам вокального ансамбля «Русский романтик». Об этом сообщил общественный деятель, продюсер фестиваля «Воздух Карелии» и событийного агентства «Интерфест» Максим Мазуровский.

В феврале музыкальная бригада летала в Сирию, где поздравила военнослужащих с Днём защитника Отечества. Выступления состоялись на авиабазе Хмеймим и в Тартусе. Артисты исполнили авторские песни, каверы и песни военных лет.

«Наше оружие — слово, музыка, смыслы и человеческая связь с Родиной. Поэтому эту медаль воспринимаю не как свидетельство личного героизма, а как признание того, что такая добровольческая деятельность нужна и наши поездки были на благо Родины»,

— подчеркнул Максим Мазуровский, которого также наградили медалью за участие в военной операции в Сирии.