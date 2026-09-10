В Карелии запустили первое производство террасной доски из композита

Новый цех заработал в Петрозаводске на площадке ООО «Крона». Ход реализации инвестпроекта проверил Глава Карелии Артур Парфенчиков

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Мощность новой площадки достигает 120 тонн продукции в месяц, сообщил генеральный директор ООО «Крона» Павел Кюлленен. Сейчас работают две производственные линии, в перспективе их станет четыре. До этого террасную доску из древесно-полимерного композита в Карелии не производили.

Такой материал лучше реагирует на температурные изменения, на плохие погодные условия. Доска из композита не растрескивается и дольше служит,

– пояснил Павел Кюлленен.

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Общая сумма инвестпроекта превышает 700 млн рублей, его реализуют при поддержке Правительства Карелии. Предприятие ведут на всех этапах — от выделения площадки и мер господдержки, включая промышленную ипотеку и льготные займы Фонда развития промышленности, до создания производственной инфраструктуры. Сегодня на заводе трудятся более 60 человек, штат планируют расширять. Новую площадку ООО «Крона» осмотрел Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Это пример нашей планомерной, комплексной работы по развитию ЛПК и переработке древесины. Мы создаём современные производства, осваиваем новые виды продукции. На предприятии «Крона» выпускают мебельный щит, а отходы от производства превращают в высоко маржинальную продукцию, что очень важно,

- отметил Артур Парфенчиков.

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Открытие цеха стало вторым этапом инвестпроекта предприятия по производству интерьерных элементов. Ранее, в июне 2025 года, здесь заработал цех мебельного щита, а следом появился подготовительный цех для выпуска древесно-полимерных гранул. Новая площадка позволит нарастить глубокую переработку древесного сырья в республике и расширит возможности для выпуска востребованной продукции.

Будем отправлять нашу террасную доску на различные строительные рынки, поставлять в торговые сети страны. Уже есть контракты с Лемана ПРО. Ведём переговоры с ЦСК,

– добавил гендиректор ООО «Крона» Павел Кюлленен.

Глава Карелии поручил региональному Минпромторгу оказать содействие в реализации продукции предприятия на внутреннем рынке и проработать возможности для экспорта доски.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.