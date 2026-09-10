В городе Карелии судили «четверку» вымогательниц

В Кеми огласили приговор женщинам, вымогавшим деньги с применением насилия

Фото: паблик Кемского городского суда

В Кемском городском суде огласили приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жительниц, обвиняемых в вымогательстве с применением насилия. Одной из злоумышленниц также вменяли похищение паспорта, грабеж и мошенничество.

По данным источника, женщины, будучи «под градусом», применили насилие к двум потерпевшим, у которых требовали вернуть несуществующий долг в размере 17 тысяч рублей. При этом одна из злоумышленниц похитила паспорт и мобильный телефон потерпевших, а также разжилась пятью тысячами рублей.

В судебном заседании женщины, кроме одной, признали свою вину частично.

Той, что свою вину отрицала и в отношении которой было выдвинуто больше всего обвинений, суд назначил 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Женщину также обязали выплатить потерпевшей пять тысяч рублей.

Еще двум жительницам Кеми дали 3 года лишения свободы, но заменили реальное наказание на условное с испытательным сроком 2,5 года.

Четвертая подсудимая была признана виновной в вымогательстве, но уголовное дело было прекращено в связи с ее смертью.

Приговор вступил в законную силу.