В городе Карелии судили «четверку» вымогательниц

В Кемском городском суде огласили приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жительниц, обвиняемых в вымогательстве с применением насилия. Одной из злоумышленниц также вменяли похищение паспорта, грабеж и мошенничество.
По данным источника, женщины, будучи «под градусом», применили насилие к двум потерпевшим, у которых требовали вернуть несуществующий долг в размере 17 тысяч рублей. При этом одна из злоумышленниц похитила паспорт и мобильный телефон потерпевших, а также разжилась пятью тысячами рублей.
В судебном заседании женщины, кроме одной, признали свою вину частично.
Той, что свою вину отрицала и в отношении которой было выдвинуто больше всего обвинений, суд назначил 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Женщину также обязали выплатить потерпевшей пять тысяч рублей.
Еще двум жительницам Кеми дали 3 года лишения свободы, но заменили реальное наказание на условное с испытательным сроком 2,5 года.
Четвертая подсудимая была признана виновной в вымогательстве, но уголовное дело было прекращено в связи с ее смертью.
Приговор вступил в законную силу.