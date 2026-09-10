«Ягодная ярмарка» пройдёт на Онежской набережной Петрозаводска

Свою продукцию представят карельские производители

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12 сентября на Онежской набережной Петрозаводска, в створе проспекта Ленина, пройдёт «Ягодная ярмарка» – часть семейного праздника «День карельской ягоды» (0+). Ярмарка будет работать с 12:00 до 15:00.

Свои товары представят производители из Карелии. Посетителям предложат свежую и переработанную продукцию, приготовленную из местного сырья, в том числе из карельских ягод.

В рамках «Дня карельской ягоды» для жителей и гостей города также организована праздничная программа для всей семьи: концерт, детские активности, мастер-классы, кулинарный конкурс и угощения. Завершится праздник розыгрышем призов.

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Организаторы приглашают петрозаводчан и гостей города заглянуть на ярмарку, попробовать продукцию карельских производителей и поддержать местных товаропроизводителей.