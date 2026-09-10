Школу в поселке Толвуя должны отремонтировать в следующем году

Учебное заведение в рамках рабочей поездки посетил Элиссан Шандалович

Фото: Заксобрание РК

Во время визита в Толвуйскую школу председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович встретился с ее директором Викторией Стафейковой. Стороны обсудили вопросы подготовки школы к капитальному ремонту. Его планируют провести в 2027 году по президентской программе.

Image

Толвуйская школа размещается в постройке 1974 года. Комплекс состоит из трёх корпусов: основного здания, детского сада и пришкольного интерната. В школе обучаются 94 ученика с 1 по 11 класс, а в детском саду - 27 воспитанников.

По словам директора, в рамках капремонта планируется обновить фасад, кровлю и инженерные системы, закупить новое оборудование. Одно из помещений предлагается переоборудовать под мини-актовый зал для школьных праздников, конкурсов и танцевальных занятий.

Мы также планируем, что в рамках капремонта будут предусмотрены помещения для дошкольников, и после работ они вместе со школьниками будут под одной крышей,

— отметила Виктория Стафейкова.

Image

На время ремонта учебный процесс не прервётся: уроки будут проходить в зданиях пришкольного интерната и детского сада. Подготовительные мероприятия уже идут.

Уверен, что после капитального ремонта школа в Толвуе будет выглядеть совершенно по-другому и внешне, и внутренне, а у педагогов появится больше возможностей, чтобы раскрыть таланты каждого ребёнка,

– отметил Элиссан Шандалович.

Спикер парламента подчеркнул, что Карелия активно участвует в президентской программе капремонта школ: за минувшие годы в регионе обновлено более 50 школьных зданий. Законодательное Собрание ежегодно предусматривает в бюджете средства на софинансирование программы.

Элиссан Шандалович также выразил надежду, что по итогам конкурсных процедур на объект придёт надёжный подрядчик, который обеспечит высокое качество работ и соблюдение сроков.

Фото: Заксобрание РК