Школу в поселке Толвуя должны отремонтировать в следующем году

Во время визита в Толвуйскую школу председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович встретился с ее директором Викторией Стафейковой. Стороны обсудили вопросы подготовки школы к капитальному ремонту. Его планируют провести в 2027 году по президентской программе.
Толвуйская школа размещается в постройке 1974 года. Комплекс состоит из трёх корпусов: основного здания, детского сада и пришкольного интерната. В школе обучаются 94 ученика с 1 по 11 класс, а в детском саду - 27 воспитанников.
По словам директора, в рамках капремонта планируется обновить фасад, кровлю и инженерные системы, закупить новое оборудование. Одно из помещений предлагается переоборудовать под мини-актовый зал для школьных праздников, конкурсов и танцевальных занятий.
Мы также планируем, что в рамках капремонта будут предусмотрены помещения для дошкольников, и после работ они вместе со школьниками будут под одной крышей,
— отметила Виктория Стафейкова.
На время ремонта учебный процесс не прервётся: уроки будут проходить в зданиях пришкольного интерната и детского сада. Подготовительные мероприятия уже идут.
Уверен, что после капитального ремонта школа в Толвуе будет выглядеть совершенно по-другому и внешне, и внутренне, а у педагогов появится больше возможностей, чтобы раскрыть таланты каждого ребёнка,
– отметил Элиссан Шандалович.
Спикер парламента подчеркнул, что Карелия активно участвует в президентской программе капремонта школ: за минувшие годы в регионе обновлено более 50 школьных зданий. Законодательное Собрание ежегодно предусматривает в бюджете средства на софинансирование программы.
Элиссан Шандалович также выразил надежду, что по итогам конкурсных процедур на объект придёт надёжный подрядчик, который обеспечит высокое качество работ и соблюдение сроков.
Фото: Заксобрание РК