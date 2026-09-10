В Греции родился ребенок из эмбриона, замороженного на 22 года

Самый продолжительный успешный случай использования собственного генетического материала зафиксировали в Греции

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22 года, 5 месяцев и 23 дня прошло между криоконсервацией и рождением ребенка у 54-летней жительницы Афин (Греция). Эмбрион был заморожен в марте 2004 года, а его перенос состоялся в декабре 2025 года. Этот случай стал самым продолжительным успешным использованием собственного генетического материала в мире.

Впервые гречанке перенесли эмбрион в 2004 году. На свет появился мальчик, который спустя 21 год погиб в ДТП. Семья приняла решение воспользоваться оставшимися эмбрионами. В этот раз родилась девочка, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету «Катимерини».

Ранее стало известно, что канадка больше полувека прожила с игрушкой в бронхах.