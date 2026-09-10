В регионах России исполнено более 1,6 млн договоров на догазификацию

Итоги подвели на заседании Федерального штаба по газификации под руководством вице-премьера Александра Новака

Фото: Газпром газораспределение Петрозаводск

В Координационном центре при Правительстве РФ состоялось заседание Федерального штаба по газификации под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, первый заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель начальника контрольного управления Президента РФ Валентин Летуновский, председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике Николай Шульгинов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, представители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов РФ.

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Основной темой стала президентская программа догазификации. От жителей страны принято уже 1,97 млн заявок, большая часть переведена в договоры - 1,63 млн исполнены: газовые сети проложены к границам земельных участков. К газу подключено свыше 1,2 млн домовладений. Только в 2026 году принято 186 тыс. заявок, заключено 178 тыс. договоров, исполнено 156 тыс., выполнено 136 тыс. подключений.

Продолжается догазификация социальных объектов: заключено 1,3 тыс. договоров, более 950 исполнены, в 422 медицинских и образовательных учреждениях уже пользуются газом.

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Мы уверенно движемся к целевому показателю на 2026 год – плюс 250 тыс. подключений. Уверен, что во взаимодействии с федеральными властями, властями субъектов, партией «Единая Россия», региональными операторами газификации и независимыми газовыми компаниями данный показатель будет достигнут. В целом за все время реализации президентского социального проекта техническая возможность газификации создана для более чем 1,9 млн домовладений. Призываем жителей активнее готовить свои дома к приему сетевого ресурса, чтобы можно было встретить зиму в тепле и комфорте,

- отметил Сергей Густов.

В период с 2021 года по настоящее время в Республике Карелия потенциал догазификации вырос с 4436 домовладений в 15 населенных пунктах до 11 573 домовладений в 36 населенных пунктах.

Техническая возможность подключения создана для 8225 домовладений. Жителями республики подано более 4 тыс. заявок, заключено более 3,8 тыс. договоров.

Фото: Газпром газораспределение Петрозаводск.