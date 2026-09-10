Россию охватил дефицит стоматологов

Нехватка стоматологов возникла в государственных клиниках и частных, больше всего не хватает узких специалистов

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Дефицит стоматологов возник в России. Нехватку кадров испытывают как государственные клиники, так и частные, пишет газета «Известия».

По данным эксперта, в настоящее время наиболее востребованы специалисты узких направлений. Нехватка ортодонтов составляет 15% от необходимого количества. Также не хватает имплантологов, детских стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. Сильнее всего недостаток кадров ощущается в небольших населенных пунктах. На проблемы с записью к детскому стоматологу жаловались в Петрозаводске, Забайкалье.

Собеседник считает, что причина дефицита не в том, что мало студентов выбирают стоматологию, на в недостатке практического опыта у выпускников.

В работе медики сталкиваются с нарастающими требованиями и большой эмоциональной нагрузкой, многие из них в итоге «выгорают».

По данным Росстата, в 2021 году в России работало 68 тысяч стоматологов, в 2022-м - 68,9 тыс., в 2023-м - 70,4 тыс., а в 2024 году - 67,2 тыс. специалистов. Некоторые эксперты предполагают, что дефицит квалифицированных специалистов приведет к снижению доступности и качества стоматологической помощи, но на стоимости услуг вряд ли скажется. Друге наоборот считают, что кадровый дефицит в коммерческом секторе приведет к повышению цен.