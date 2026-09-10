Россиянку раздавило во время сеанса лучевой терапии

В Воронежской области суд обязал онкодиспансер выплатить семье погибшей компенсацию морального вреда

изображение сгенерировано Алисой AI

В Воронежской области суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу родных погибшей пациентки онкологического диспансера. Женщина погибла во время сеанса лучевой терапии. Суд присудил компенсацию в два миллиона рублей, которую должен будет выплатить воронежский онкодиспансер.

Трагедия произошла в 2019 году. Во время процедуры на чешском гамма-терапевтическом аппарате 51-летнюю женщину зажало между столом и коллиматором облучателя из-за неисправности подъемного механизма. Пациентка погибла на месте.

Росздравнадзор установил, что техника представляла угрозу жизни пациентов. Аппарат не был зарегистрирован в России и 14 лет работал в Воронеже без необходимых документов, сообщает «Российская газета».

В 2025 году по делу о жуткой гибели женщины осудили бывшего замглавы онкодиспансера и врача. Их приговорили к 3 годам и 2,5 годам колонии-поселения. Также им на два года запретили занимать должности в медицинских учреждениях. Теперь областной онкоцентр по решению суда выплатит семье раздавленной женщины два миллиона рублей за моральный вред.