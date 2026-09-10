В Карелии обнаружили обходящий лекарства вариант туберкулеза EurA1.1

Устойчивый к ряду антибиотиков штамм туберкулеза добрался до России

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Вариант туберкулеза, устойчивый к нескольким видам антибиотиков, начал циркулировать в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на генетическое исследование специалистов Дублинского городского университета.

Возбудитель туберкулеза EurA1.1 наиболее распространен в Белоруссии, встречается и в других странах, в Германии, Грузии, Молдавии и на Украине. В России штамм обнаружили в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии.

Впервые возбудитель был обнаружен в 2006 году. Новую разновидность опасного заболевания выявили при изучении клинических образцов из Белоруссии.

Вариант EurA1.1 передается в основном воздушным путем при длительном контакте с больным активной формой заболевания.

Вариант-мутант умеет обходить действие антибиотиков первой и второй линии и некоторых новых лекарств. Специфических симптомов, характерных именно для EurA1.1, не выявлено. Внешне невозможно определить, чувствителен ли возбудитель к препаратам или обладает устойчивостью, требуются лабораторные исследования. Теперь задача для медиков в том, чтобы подобрать рабочее лекарство против заразы. Как отмечается в источнике, в таких условиях одним из наиболее эффективных средств борьбы с туберкулезом становятся не антибиотики, а вакцины.