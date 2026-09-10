Вода закапала из потолочных светильников в квартире петрозаводчанки

Женщина опасается, что из-за дыры в кровле могут не выдержать перекрытия зимой

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Вода закапала из светильников в квартире петрозаводчанки из-за дырявой крыши. О коммунальной беде в доме № 39 на улице Советская женщина рассказала в сообществе «Подслушано в Птз».

Петрозаводчанка обратилась в аварийную службу и рассказала, что в комнате сына залита лампа. Ей посоветовали лампу отключить и наклеить напоминание, чтобы не включать свет, а далее обращаться в управляющую компанию. Но, как говорит горожанка, в деревянном доме УК нет. Женщина поднялась на крышу дома и нашла источник беды – дыру в шифере, сквозь которую на чердак попадает влага. Деревянные перекрытия частично прогнили. Она опасается, что из-за снегопада крыша может впоследствии обрушиться.

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«Вы посмотрите на эту крышу. Тут своими силами только стоять каждодневно и держать ее. Аварийные дома это те, что уже рухнули и погубили, мы не можем понять? Где помощь людям?»