В Петрозаводске прошли гастроли театра Никиты Михалкова

Известный режиссер рассказал о том, чего не следует искать в его спектакле

фото: Антонина Кябелева

В Петрозаводске завершились двухдневные гастроли московского театра Никиты Михалкова «Мастерская «12».

7 и 8 сентября на сцене Музыкального театра Республики Карелия при полном аншлаге прошел спектакль «12» (16+), а журналистам удалось поговорить с главным «виновником» этого яркого для Карелии театрального события – режиссером-постановщиком, народным артистом России Никитой Михалковым.

Интересно, что именно с пьесы американского драматурга Реджинальда Руоза «Двенадцать разгневанных мужчин», рассказывающей о двенадцати присяжных заседателях, решающих судьбу выросшего в трущобах подростка, который убил своего отца, началась режиссерская карьера Никиты Михалкова. Именно по этой пьесе он поставил дипломный спектакль в Высшем театральном училище имени Б. В. Шукина. В общем, спектакль, который увидели петрозаводчане и гости карельской столицы, - результат огромного творческого пути Никиты Михалкова от дипломного спектакля начинающего режиссера до постановки признанного мастера.

«Мы просим не искать в этом правду жизни, а искать сущность бытия», - сказал Михалков о своем спектакле.

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