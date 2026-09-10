Названы продукты, которые крадут сон

Некоторые обычные продукты превращают ночной отдых в кошмар

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После употребления некоторых продуктов на ночь могут возникнуть проблемы со сном.

Так, перед тем как ложиться в постель, не рекомендуют есть фастфуд, жареные блюда, сосиски, колбасы, сыр и красное мясо. Эти продукты перегружают пищеварение, долго перевариваются, вызывают тяжесть и изжогу, пишет «Лента.ру». Не стоит есть на ночь и острую пищу со специями, цитрусы, томаты, выпечку, сладости и виноград.

Чтобы не идти спать на голодный желудок, можно съесть горсть орехов или семечек, яйцо, курицу или индейку, йогурт, творог или выпить кефир или стакан теплого молока.

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