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10 сентября 2026
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Здоровый интерес

Названы продукты, которые крадут сон

Некоторые обычные продукты превращают ночной отдых в кошмар
еда в холодильник: молоко, сосиски, курица
изображение сгенерировано Алисой AI

После употребления некоторых продуктов на ночь могут возникнуть проблемы со сном.

Так, перед тем как ложиться в постель, не рекомендуют есть фастфуд, жареные блюда, сосиски, колбасы, сыр и красное мясо. Эти продукты перегружают пищеварение, долго перевариваются, вызывают тяжесть и изжогу, пишет «Лента.ру». Не стоит есть на ночь и острую пищу со специями, цитрусы, томаты, выпечку, сладости и виноград.

Чтобы не идти спать на голодный желудок, можно съесть горсть орехов или семечек, яйцо, курицу или индейку, йогурт, творог или выпить кефир или стакан теплого молока.

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