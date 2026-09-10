Легковушка ушла с трассы в Карелии – потребовалась помощь пожарных

ДТП произошло вечером в Прионежье

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Прионежские пожарные работали на месте аварии и оказали помощь при ДТП. О происшествии рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.



ДТП произошло поздно вечером в среду, 9 сентября, на 127 километре трассы «Петрозаводск – Ошта». Там водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился c управлением. В результате машина вылетела в кювет.

В 21:52 дежурному сообщили об этом дорожно-транспортном происшествии. На место аварии выехали пожарные села Деревянное.



Огнеборцы разблокировали капот автомобиля, чтобы отключить аккумулятор.

Как уточнили в ведомстве, в ДТП никто не пострадал.

