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10 сентября 2026
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Происшествия

Легковушка ушла с трассы в Карелии – потребовалась помощь пожарных

ДТП произошло вечером в Прионежье
авто в кювете
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Прионежские пожарные работали на месте аварии и оказали помощь при ДТП. О происшествии рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
 
ДТП произошло поздно вечером в среду, 9 сентября, на 127 километре трассы «Петрозаводск – Ошта». Там водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился c управлением. В результате машина вылетела в кювет.

В 21:52 дежурному сообщили об этом дорожно-транспортном происшествии. На место аварии выехали пожарные села Деревянное. 

Огнеборцы разблокировали капот автомобиля, чтобы отключить аккумулятор.

Как уточнили в ведомстве, в ДТП никто не пострадал.
 

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