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10 сентября 2026
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Происшествия

Автомобили – всмятку, водитель трицикла – в больнице Петрозаводска

В столице Карелии произошло жесткое ДТП
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Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Ригачина вечером 9 сентября.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Renault, выезжая с прилегающей территории, не пропустил трицикл, который двигался по главной дороге, и врезался в него.

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Удар был настолько сильным, что водителя трехколесного транспортного средства отбросило на проезжавший мимо ВАЗ.

В результате дорожного «замеса» 41-летний водитель трицикла получил травмы и был госпитализирован.

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