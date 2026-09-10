Автомобили – всмятку, водитель трицикла – в больнице Петрозаводска

В столице Карелии произошло жесткое ДТП

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Ригачина вечером 9 сентября.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Renault, выезжая с прилегающей территории, не пропустил трицикл, который двигался по главной дороге, и врезался в него.

Image

Удар был настолько сильным, что водителя трехколесного транспортного средства отбросило на проезжавший мимо ВАЗ.

В результате дорожного «замеса» 41-летний водитель трицикла получил травмы и был госпитализирован.