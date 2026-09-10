В одной из школ Костомукши появилась Парта героя

В честь ветерана-пограничника Михаила Кандаурова в Костомукше открыли Парту героя

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В школе № 1 им. Я.В.Ругоева в Костомукше 1 сентября состоялась не только праздничная линейка, но и появилась Парта героя. Это ученический стол с фотографией героя, информацией о фактах его биографии и заслугах. В городе горняков этим героем стал ветеран–пограничник, участник Великой Отечественной войны подполковник в отставке Михаил Кандауров.

По данным газеты «Новости Костомукши», Михаил Кандауров уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи и стал инициатором создания на базе школы отряда «Юные друзья пограничников», которому 1 сентября исполнилось 15 лет.

За Партой героя будут сидеть учащиеся, в чьем «арсенале» оценки «отлично» и кто активно проявляет себя в общественной работе.