Еще один мотоциклист попал в больницу после ДТП в Петрозаводске

Дорожную аварию спровоцировал водитель иномарки

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

ДТП произошло в среду, 9 сентября, в 18.10 на пересечении Лесного проспекта и улицы Чапаева. Там 55-летний водитель автомобиля Hyundai при перестроении не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался в попутном направлении и пользовался преимуществом. В результате иномарка и мотоцикл столкнулись.

В аварии получил травмы 33-летний водитель мотоцикла. Его госпитализировали с места происшествия.

Ранее сообщалось о дорожном «замесе» на улице Ригачина в Петрозаводске. ДТП произошло в тот же день, в аварии пострадал 41-летний водитель трицикла. Мужчина тоже был госпитализирован.