При обнаружении БПЛА в Карелии необходимо оперативно звонить на «112»

Соответствующее решение принято оперативным штабом при Главе Республики Карелия

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Если житель региона заметил беспилотник или его фрагменты, об этом необходимо незамедлительно сообщить по единому номеру «112». В целях обеспечения безопасности категорически запрещается совершать какие-либо действия с найденным аппаратом или его фрагментами.

Также в республике, как и по всей стране, ведется формирование мобильных огневых групп. В их ряды вступают работники карельских предприятий, главы муниципалитетов, руководители республиканских министерств и ветераны боевых действий.

С кандидатами заключается контракт с Минобороны, после чего они проходят специальную подготовку. Во время сборов участники выполняют задачи в составе групп исключительно на территории Карелии. За ними сохраняется прежнее место работы и заработная плата, а также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в сборах.