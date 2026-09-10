Убийце за преступление 29-летней давности в Сегеже грозит пожизненное

За жестокое двойное убийство в Карелии задержали ранее судимого бомжа

Фото сгенерировано Алиса AI

Спустя почти 29 лет в Карелии была установлена личность преступника – помогло современное криминалистическое оборудование, чтобы сделать молекулярно-генетическую экспертизу. Так карельская полиция раскрыла давнее убийство в Сегеже.

В ночь с 4 на 5 апреля 1997 года в одном из домов Сегежи нашли тела мужчины и женщины с телесными повреждениями. Виновный скрылся, рассказали в МВД Карелии.

Сейчас личность причастного к преступлению установили. Им оказался 55-летний ранее судимый мужчина без постоянного места жительства. В конце августа текущего года, 24 числа, он был задержан, сообщили в Следкоме Карелии.

Подозреваемый признался полицейским, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился со знакомым и ударил того табуретом по голове, потом добил ножом, дважды ударив в спину и один раз – в область шеи. Решив, что если уберет свидетельницу, то сможет избежать уголовной ответственности за содеянное. И избавился от сожительницы убитого мужчины, задушив ее верёвкой и тоже дважды ударив ножом в спину.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас его заключили под стражу.