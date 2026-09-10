Первые карты ЕКП «Карельская» начали выдавать жителям республики

В мероприятиях принял участие Артур Парфенчиков. Новый проект откроет жителям Карелии скидки и привилегии в регионе и Санкт-Петербурге

Фото: Министерство экономического развития Республики Карелия

Выдача ЕКП «Карельская» стартовала как продолжение договоренностей, которые Глава Карелии Артур Парфенчиков и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов достигли на ПМЭФ в июне 2026 года. Проект реализуется на той же технологической базе, что и «Единая карта петербуржца».

Подписание этого соглашения - важный шаг в укреплении связей между нашими регионами. Мы нацелены на создание максимально комфортных условий для наших граждан, и доступ к сервисам карты - пример такого подхода. Уже сейчас здесь порядка 800 партнеров. Думаю, что все это придется по душе нашим жителям,

– подчеркнул значимость нового проекта для республики Артур Парфенчиков.

Первыми банками-эмитентами выступили Сбербанк и ВТБ. ВТБ начал прием заявлений 24 августа, Сбербанк подключился к выдаче с 1 сентября. Оформить карту жители республики могут в отделениях этих банков, работающих во всех районах Карелии. Для получения понадобятся паспорт с постоянной либо временной регистрацией в регионе и СНИЛС.

ЕКП «Карельская» выпускается на платежной системе «Мир» и совмещает функции банковской, дисконтной и бонусной карт. Владельцам доступны скидки и особые предложения партнеров в области культуры, торговли, туризма и других сферах. Партнерская сеть при этом продолжает расти - десятки предприятий Карелии уже готовы присоединиться к программе.

Пользоваться картой можно в Карелии, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах действия системы. В свою очередь, держатели карт из других субъектов тоже смогут получать преференции от карельских партнеров.

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Одной из первых карту оформила жительница Карелии, получившая ЕКП «Карельская» в Сбербанке.

Моя дочь живет в Санкт-Петербурге и знакома с Единой картой петербуржца. Поэтому, узнав о запуске ЕКП «Карельская», я сразу решила оформить ее одной из первых. Замечательно, что такой современный сервис появился и в Карелии,

— рассказала Зинаида Симонова.

Ещё одна жительница республики также вошла в число первых обладателей - карту она получила в отделении ВТБ.

Рада стать одной из первых обладательниц карты. Думаю, особенно приятно будет пользоваться специальными предложениями и скидками, которые доступны держателям ЕКП «Карельская»,

— поделилась Мария Достанко.

Функционал карты в дальнейшем планируют расширять. Уже сейчас ее владельцы могут получать кешбэк 5% при оплате на автозаправках и за проезд по платным дорогам - акция действует до 31 октября 2026 года.