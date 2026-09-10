Двое жителей Карелии совершили неудачные покупки в интернете

В сети мошенников попались житель Прионежского района и костомукшанин

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В МВД по РК рассказали о двух случаях мошенничества. В сети аферистов попались 29-летний житель Прионежского района и 43-летний костомукшанин.

Мужчины нашли в интернете объявления о продаже коробки передач и игровой приставки, связались с продавцами, обсудили детали сделки и перевели за товар деньги. В первом случае – 31 тысячу рублей, во втором – 45. Продавцы получили деньги и перестали выходить на связь, а товар так и не был доставлен.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве с причинением значительного ущерба.