Путин закрепил ежегодный формат форума и премии «Служение»

В мероприятиях регулярно участвуют представители Карелии

Фото: ВАРМСУ

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» и церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение». Документ закрепляет за площадками постоянный статус и признает роль местного самоуправления в развитии страны.

Председателем оргкомитета форума и присуждения премии назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Ирина Гусева считает, что день подписания указа стал важным для всего муниципального сообщества.

Для ВАРМСУ как организатора это не только высокая честь, но и большая ответственность. Форум и премия – уникальные площадки, где лучшие муниципальные практики получают широкое признание, а решения, рожденные "на земле", становятся основой для масштабных изменений,

– подчеркнула Гусева.

В апреле 2026 года III Всероссийский форум «Малая родина – сила России» объединил более 7 тысяч представителей муниципального сообщества, органов власти федерального и регионального уровней, а также делегатов администраций зарубежных городов. Карелию на форуме представила глава Петрозаводска Инна Колыхматова. В своем докладе она поделилась опытом по развитию городских пространств карельской столицы.