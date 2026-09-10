Депутаты Карелии планируют продолжить «Программу конкретных дел»

О первых итогах и перспективах проекта, в рамках которого каждый муниципалитет республики получил по 10 млн рублей на решение злободневных проблем жителей, рассказала вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник в эфире программы «Законы для людей»

Фото: Заксобрание РК

Программа конкретных дел появилась в Карелии при работе над бюджетом 2026 года. Депутаты Законодательного Собрания проанализировали обращения жителей и увидели большой запрос на решение небольших, но важных местных проблем – в конкретном населенном пункте: ремонт колодцев, мостов, уличное освещение, оборудование контейнерных площадок. Средства для поддержки местных бюджетов предусматриваются ежегодно. Понимая, как непросто местным бюджетам выполнить все свои полномочия, депутаты внесли поправку на 170 млн рублей, и каждый муниципальный район и округ получил по 10 млн рублей.

Приоритеты в каждом муниципалитете определяли с учётом обращений жителей – на приёмах, встречах и в соцсетях.«Понятно, что 10 млн руб. на решение всех вопросов не хватит. Мы брали самые острые проблемы, по которым было наибольшее количество обращений жителей. Плюс учитывали, в каких параллельно программах муниципалитет заявлялся и участвовал, чтобы дополнительным финансированием по программе конкретных дел финансово усилить эту возможность. Конечно, каждый муниципалитет решал сам, на что направить средства,

- подчеркнула Ольга Шмаеник.

Чаще всего средства направляются на ремонт дорог, мостов, школ, детских садов и домов культуры, а также на уличное освещение. Востребованным стало и направление муниципального транспорта: Сегежский, Медвежьегорский и Беломорский районы приобрели пассажирские автобусы для подвоза жителей в райцентры, больницы и МФЦ, а Суоярвский район направил средства на ремонт автобуса. Где-то важным направлением является ремонт общественной бани. Традиционно в программу попали детские сады и школы.

Например, в Пряжинском районе средства на ремонты получили сразу три школы – Пряжинская, Эссойльская, Чалнинская. Где-то меняют двери, ремонтируют душевые в спортзале. Например, в школе Эссойлы обновлены актовый зал и рекреация, в Чалнинской заменён пол в спортивном зале.

Ольга Шмаеник поделилась впечатлением от рабочей поездки в поселок Ладва Прионежского района. Там отремонтировали пешеходный мост, связывающий две части посёлка: без него жителям ближней части приходилось идти почти четыре километра по центральной дороге до магазинов, школы и соцобъектов.

Там потребовались не очень большие деньги, но мост выглядит потрясающе. Подрядчик качественно и в срок выполнил работы, местные жители ему помогали. Люди довольны и благодарят,

– поделилась Шмаеник.

За пять месяцев работы программы многие объекты уже завершены. Депутаты контролируют закупки, конкурсы и ход ремонтных работ. Где-то возникла экономия, и средства направлены на другие нужды муниципалитета. Основная часть работ запланирована до холодов, до конца года депутаты продолжат мониторинг реализации программы.

Мы получаем обратную связь от жителей и, если финансовые возможности бюджета позволят, от этой практики не уйдём. Она позволяет решать злободневные вопросы именно в этот момент,

– сказала парламентарий.

Программа конкретных дел – не единственный инструмент поддержки муниципалитетов. В прошлом году регионы получили право на льготные бюджетные кредиты на пять лет под 1%: на эти цели зарезервировано около 300 млн рублей. Так, в Пряжинском районе обновлены контейнерные площадки и приобретены контейнеры для крупногабаритных отходов, отремонтирована школа искусств в посёлке Чална, проведены работы по водоснабжению и водоотведению. Депутаты также вносят поправки на отдельные субсидии. Например, отремонтированы дороги в Суоярви и Медвежьегорске, а в Пряжинском районе на ремонт центральной дороги направлено почти 40 млн рублей.

Ольга Шмаеник призвала жителей бережно относиться к новым объектам, которые появляются или обновляются за счет программы поддержки.

Мы должны понимать, что мы живем в своем родном поселке, в своем родном городе, и от каждого из нас зависит, каким он будет. Будет ли он чистым, безопасным, благоустроенным, комфортным… Это не только работа власти. Безусловно, в первую очередь власти. Но и нас всех. Поэтому, я думаю, что если мы все вместе будем работать на нашу Карелию, у нас обязательно все получится,

- отметила парламентарий.