Карельские спортсменки привезли домой «золото» турнира по боксу

Василиса Запольская и Виктория Зиёдова победили на крупных соревнованиях в Краснодаре

Фото: паблик Федерации бокса Карелии

О победе наших спортсменок-землячек на соревнованиях по боксу среди девочек и юниорок на призы чемпионки мира Нуне Асатрян в Краснодаре рассказали в паблике Федерации бокса Карелии.

За победу боролись спортсменки в возрасте от 13 до 18 лет. Карелию на турнире представили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска Василиса Запольская и Виктория Зиёдова.

Обе спортсменки провели по три боя и одержали победы с явным преимуществом, завоевав золотые награды.

По итогам турнира Василисе Запольской как лучшему боксеру турнира в возрастной категории 15–16 лет вручили специальный приз от главного судьи и организатора соревнований – перчатки с подписью Нуне Асатрян.

В Сети поздравили Василису и Викторию с заслуженным золотом и пожелали спортсменкам покорения новых вершин.