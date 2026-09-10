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10 сентября 2026
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Россия

Спортсмен-паралимпиец из России выиграл миллионы в лотерею

Паралимпийский лыжник-биатлонист из Югры купит квартиру на выигрыш в лотерею
деньги в кошельке
Фото: «Петрозаводск говорит»

Паралимпийский лыжник-биатлонист, заслуженный мастер спорта и член сборной России, призер международных соревнований Дмитрий Баталов из Ханты-Мансийского автономного округа выиграл 5 млн рублей в моментальную лотерею от «Столото», пишет РБК Life.

В один из дней мужчина сходил в аптеку за лекарствами для ребенка, а на обратном пути купил один билет и несколько моментальных лотерей. Затем отдал билеты продавцу на проверку, которая сообщила о крупном выигрыше. 

Ранее паралимпиец же выигрывал в моментальные лотереи, но суммы были небольшие — от 1,5 до 12 тысяч рублей. 

Выигрыш спортсмен планирует потратить на покупку квартиры.

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