Карельский школьник блеснул на олимпиаде в Сербии и взял «золото»

Юный костомукшанин привез домой золотую медаль международной олимпиады по географии

Фото: паблик администрации Костомукшского округа

Школьник из Костомукши, одиннадцатиклассник Тимофей Лебедев представил Россию на международной олимпиаде по географии, которая в этом году проходила в Сербии. В итоге юноша завоевал золотую медаль. О триумфальном результате сообщило издание «64 параллель».

Поездка в Сербию, где проходила олимпиада, стала для Тимофея ещё и первым выездом за границу, поэтому впечатления оказались особенно сильными. Интеллектуальные состязания состояли из теоретических и практических блоков и были связаны с гидрологией, топографией, биогеографией, урбанистикой, демографией, транспортной, исторической и политической географией. В каждой части было очень много вопросов. По словам подростка, времени на выполнение заданий было мало.

Напомним, ранее Тимофей стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии и успешно прошел отбор в основной состав сборной России.

Костомукшанин давно увлекается геологией, коллекционирует минералы. Увлечение переросло в серьезное изучение географии. Летом Тимофей усиленно готовился к международным соревнованиям.