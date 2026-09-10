Петрозаводчане высказались про дворы, мусор и крыс

«Глас народа» на актуальную тему

фото: Петрозаводск говорит

Крысы заполонили наши дворы. Проводимая пару раз в год дератизация не спасает. Грызуны с наступлением холодов ищут места потеплее и находят их под капотами машин. Кто виноват и что делать? Об этом мы поговорили с петрозаводчанами.

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Впрочем, не во всех дворах такая проблема. На Варламова, 37, например, чистота и порядок. Как рассказала нам жительница этого дома, дворник хорошо убирает, мусор вывозят вовремя.

Другая петрозаводчанка рассказала, что часто путешествует по России, и в других городах такой проблемы, как засилье крыс, не встречала. Значит, грызунов можно победить. Доколе это всё будет в Петрозаводске?