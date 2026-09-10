Лаборатория КЦБК подтвердила соответствие федеральным стандартам

Кондопожский комбинат укрепил позиции в сфере экологического мониторинга: подразделение предприятия подтвердило действующий аттестат аккредитации и расширило спектр исследований

Фото: пресс-служба КЦБК

Лаборатория экологической службы Кондопожского ЦБК (входит в Группу компаний «Тайга») успешно прошла процедуру подтверждения компетентности Федеральной службы по аккредитации. Плановая оценка деятельности подразделения за последние два года состоялась в августе и охватила все направления исследований.

Проверка прошла в два этапа: сначала эксперты надзорного органа провели документарную проверку, затем – выездную в дистанционном формате. Сотрудники предприятия продемонстрировали материально-техническую оснащённость лаборатории и наличие нормативных документов, выполнили ряд исследований – от отбора проб до контроля качества. Эксперты также оценили квалификацию персонала.

По итогам проверки лаборатория подтвердила аттестат аккредитации, соответствующий требованиям национального стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, и расширила область аккредитации на дополнительные методики и расчётные показатели.

Успешно пройденная процедура говорит о достоверности наших исследований, высоком уровне работы специалистов, точных и независимых испытаниях, в которых заинтересованы и жители Кондопоги, и наше предприятие,

– рассказала начальник лаборатории экологической службы КЦБК Ирина Ершова.

Подразделение включает группы контроля промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, природной воды и воздушной среды. Специалисты ежедневно исследуют стоки, воду и воздух Кондопоги более чем по 20 показателям. Для повышения уровня анализов в лаборатории постоянно совершенствуют систему менеджмента качества.

Отметим, 2026 год на Кондопожском ЦБК объявлен тематическим Годом экологии. В цехе биологической очистки промышленных стоков реализуют мероприятия и просветительские проекты для сотрудников. Одна из ключевых задач года – подготовка к получению второго Комплексного экологического разрешения.