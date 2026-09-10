Водителей призвали заранее искать пути объезда в центре Петрозаводска

Фото: администрация Петрозаводского городского округа

В центре Петрозаводска изменится схема движения. Временные неудобства связаны с проведением Дня карельской ягоды (0+) — семейного культурно-гастрономического праздника. Об этом сообщили в паблике администрации города.

По данным источника, до 16 часов 12 сентября будет запрещена остановка транспорта на улице Еремеева (от улицы Куйбышева до Набережного проспекта), на Набережном проспекте (от улицы Еремеева до проспекта Ленина) и на проспекте Ленина (от Набережного проспекта до Пушкинской улицы).

Водителям нужно быть внимательными и заранее планировать пути объезда.