Жители окраин Петрозаводска передали властям более 100 наказов

За пять лет в отдаленных районах города провели ремонт в нескольких школах и детсадах, благоустроили скверы и оборудовали тротуары

Фото: пресс-служба Петросовета

С 2021 года жители Соломенного, Сулажгоры, Пятого Поселка и Сулажгорского кирпичного завода направили в администрацию Петрозаводска более 100 наказов. За это время наряду с решением локальных вопросов вроде установки фонаря у частного дома в этих районах удалось реализовать целый ряд масштабных проектов, информирует пресс-служба Петросовета.

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Так, в школах № 7 и № 12 провели капитальный ремонт, завершился ремонт и в детских садах № 22 и № 74. С привлечением федеральных и региональных средств благоустроены Терманский сквер и сквер Жуковского. Кроме того, улучшено автобусное сообщение с Соломенным и СКЗ. По муниципальной программе «Петрозаводск пешеходный» обустроены тротуары вдоль Пограничной, Сулажгорской и Соломенской улиц, отремонтирован лестничный спуск к детскому саду «Карамельки».

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Депутаты городского совета Александр Калько и Сергей Ильин отметили, что администрация города, правительство республики и руководитель региона уделяют особое внимание развитию отдаленных районов Петрозаводска.

На ближайшей сессии Петросовета 11 сентября будет заслушана информация о ходе выполнения плана мероприятий по реализации наказов избирателей, принятых к исполнению администрацией Петрозаводска за 2021–2026 годы. Благодаря совместной работе администрации карельской столицы и депутатов при поддержке правительства Карелии за это время исполнено 345 наказов.

Фото: пресс-служба Петросовета.