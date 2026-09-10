Легковушка врезалась в бетонную опору на одной из дорог Карелии

Дорожная авария с пострадавшим произошла утром сегодня, 10 сентября, в Суоярвском округе. На 4 километре автодороги «Суоярви – Юстозеро» легковой автомобиль столкнулся с бетонной опорой. Последствия ДТП устраняли Суоярвские пожарные, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
В 10:34 дежурные получил сигнал об этом дорожно-транспортном происшествии. К месту аварии выехали огнеборцы Суоярви.
Пожарные после осмотра места ДТП вырезали специальным инструментом капот в автомобиле, чтобы достать и отключить аккумулятор.
В аварии пострадал мужчина. Его доставили в Суоярвскую ЦРБ, сообщили в ведомстве.