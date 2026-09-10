Руководителю ГК «РКС-Петрозаводск» присвоено почетное звание

Указом Президента России главный управляющий директор предприятия Александр Сафронов удостоен звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»

Фото: «РКС-Петрозаводск»

Государственную награду Александру Сафронову вручил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

За званием - годы труда в отрасли, личная ответственность за надёжность коммунальных услуг и развитие инфраструктуры Петрозаводска. Сегодня предприятие не только обеспечивает город водой и теплом, но и реализует инвестпроекты, участвует в социальных программах и заметно влияет на экономику Карелии.

Для меня эта награда - высокая оценка труда всей нашей команды. Благодарю Президента России, Главу Республики Карелия и группу компаний «Российские коммунальные системы» за оказанное доверие. Мы понимаем свою ответственность перед Петрозаводском и Республикой: от надежности коммунальной инфраструктуры зависит не только комфорт жителей, но и развитие промышленности, строительства и бизнеса. Поэтому будем и дальше работать над тем, чтобы коммунальная система города становилась надежнее и современнее, а вместе с ней развивалась и наша Карелия,

– отметил Александр Сафронов.

Для группы компаний «РКС – Петрозаводск» такая высокая награда является поводом для гордости профессиональными результатами руководителя и всей команды, которая ежедневно работает во благо комфорта жителей Петрозаводска.