Юный актёр из Карелии покорил ГИТИС

По результатам онлайн-встречи с педагогами вуза, прошедшей на платформе МТС Линк, и последующих очных этапов отбора петрозаводчанин Арсений Терских поступил на бюджетное отделение актёрского факультета

Фото: ПАО МТС

Компания МТС сообщает об итогах образовательного проекта, реализованного совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС.

Онлайн-консультации для абитуриентов проводились в апреле на платформе МТС Линк. Возможностью продемонстрировать талант педагогам ведущего театрального вуза воспользовались более 100 школьников и студентов колледжей из Северо-Западного Федерального округа, у каждого из которых было шесть минут на то, чтобы продемонстрировать свои возможности педагогу. Среди участников, успешно прошедших онлайн-отбор, оказался и петрозаводчанин Арсений Терских. Молодой человек прочитал отрывок из стихотворения «Яркие дни» Дмитрия Воденникова, а также из рассказа Шукшина В. М. «Страдания молодого Ваганова» и басни Майкова В. И. «Кошка и соловей». По результатам выступления Арсений получил рекомендации к участию в прослушиваниях дальнейших этапов вступительных испытаний, которые юноша успешно прошёл и был зачислен на кафедру мастерства актёра ГИТИСа.

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История Арсения — это вдохновляющий пример того, как цифровые технологии помогают талантам из регионов заявлять о себе на всю страну. Наш проект задумывался именно как социальный лифт, который стирает географические границы. Мы искренне рады за нашего талантливого земляка, и пусть его успех станет отличным стимулом для других творческих ребят из нашей республики,

— прокомментировал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.