Житель Карелии грозился застрелить судебного пристава

Полиция задержала ранее судимого и склонного к кражам и агрессии молодого мужчину

Фото: Петрозаводск говорит

Жителя Суоярвского округа подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Сегодня, 10 сентября, агрессора задержали. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали ранее судимого 34-летнего мужчину в его квартире. Было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что ранее к фигуранту приходил судебный пристав. Нежданный гость жителю Карелии не понравился: он начал конфликт и заявил, что застрелит пристава. Потом к агрессору уже пришли силовики

Как уточнили в МВД Карелии, полицейские также выяснили, что житель Суоярвского округа причастен к ряду других преступлений и правонарушений. Так, он похитил из магазина камуфляжный костюм, а когда продавец разместила его фото в Сети, распылил ей в лицо газовый баллончик. Он же около месяца назад разбил окна в доме местной жительницы.

Возбуждено уголовное дело о краже. Проводятся проверки о повреждении имущества и побоях. По их результатам также будут приняты решения. Полиция проверяет фигуранта на причастность к другим противоправным деяниям, уточнили в МВД.