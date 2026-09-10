В карельской деревне прошла первая служба

В новой часовне в деревне Савиново прозвучали первые молитвы

Фото: сообщество «Савиновская начальная школа»

Верующие и священник собрались на первую службу в часовне, которую строят всем миром.

«Отслужили благодарственный молебен в строящейся часовне. Пусть этот молебен станет знаком того, что мы движемся в верном направлении. От всей души благодарим всех, кто помогает нам в деле возведения храма: кто жертвует средства, привозит материалы, трудится своими руками, а кто-то просто поддерживает добрым словом и молитвой. Без вас ничего бы не получилось!»

– делятся радостью местные жители.

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Инициатива строительства часовни во имя святителя Василия Великого принадлежит местным жителям и дачникам. Они самостоятельно расчистили площадку, оформили кадастровые документы и залили фундамент. Само здание часовни доставлено в разобранном виде и собрано на месте . Это святое место стало настоящим духовным центром для всей округи.