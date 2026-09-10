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10 сентября 2026
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Общество

В карельской деревне прошла первая служба

В новой часовне в деревне Савиново прозвучали первые молитвы
Новая часовня в деревне Савиново
Фото: сообщество «Савиновская начальная школа»

Верующие и священник собрались на первую службу в часовне, которую строят всем миром. 

«Отслужили благодарственный молебен в строящейся часовне. Пусть этот молебен станет знаком того, что мы движемся в верном направлении. От всей души благодарим всех, кто помогает нам в деле возведения храма: кто жертвует средства, привозит материалы, трудится своими руками, а кто-то просто поддерживает добрым словом и молитвой. Без вас ничего бы не получилось!»

 – делятся радостью местные жители.

Первая служба в деревенской часовне

Инициатива строительства часовни во имя святителя Василия Великого принадлежит местным жителям и дачникам. Они самостоятельно расчистили площадку, оформили кадастровые документы и залили фундамент. Само здание часовни доставлено в разобранном виде и собрано на месте . Это святое место стало настоящим духовным центром для всей округи.

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