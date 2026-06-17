Карельский школьник блеснет знаниями на олимпиаде в Сербии

Школьник из Костомукши Тимофей Лебедев готовится представлять Россию на Международной олимпиаде по географии, которая в этом году пройдет в Сербии. Об этом в официальном паблике рассказала местная администрации.
Десятиклассник стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии и успешно прошел отбор в основной состав сборной России. Теперь ему предстоит защищать честь страны на международном уровне.
Тимофей давно увлекается геологией, коллекционирует минералы. Со временем увлечение переросло в серьезное изучение географии и участие в олимпиадах. Кроме того, юный костомукшанин учится в профильном географическом классе, а также был на сборах победителей олимпиад, где занимался с ведущими преподавателями страны.
Сейчас Тимофей готовится к международным соревнованиям. Власти Костомукши пожелали юному земляку уверенности и высоких результатов.