Карельский школьник блеснет знаниями на олимпиаде в Сербии

Школьник из Костомукши вошел в состав сборной России и поедет на Международную олимпиаду по географии

Фото: паблик администрации Костомукшского округа

Школьник из Костомукши Тимофей Лебедев готовится представлять Россию на Международной олимпиаде по географии, которая в этом году пройдет в Сербии. Об этом в официальном паблике рассказала местная администрации.

Десятиклассник стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии и успешно прошел отбор в основной состав сборной России. Теперь ему предстоит защищать честь страны на международном уровне.

Тимофей давно увлекается геологией, коллекционирует минералы. Со временем увлечение переросло в серьезное изучение географии и участие в олимпиадах. Кроме того, юный костомукшанин учится в профильном географическом классе, а также был на сборах победителей олимпиад, где занимался с ведущими преподавателями страны.

Сейчас Тимофей готовится к международным соревнованиям. Власти Костомукши пожелали юному земляку уверенности и высоких результатов.