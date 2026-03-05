Максим Мазуровский вернулся из Сирии и рассказал, что там происходит

Фото: Максим Мазуровский

Общественный деятель, продюсер фестиваля «Воздух Карелии» и событийного агентства «Интерфест» Максим Мазуровский вернулся из командировки в Сирию, где он с другими исполнителями поздравлял военнослужащих с 23 февраля на российских военных базах. Максим был старшим группы и дал развёрнутое интервью нашему порталу.

- Ты вернулся из Сирии, где с выступал перед нашими военнослужащими с концертами и поздравлял их с 23 февраля. Кто организовал эту поездку, и как ты туда попал?

- В начале разговора должен отметить, что я не имею доступа к информации секретной или составляющей военную тайну. С учётом этого и имеющихся у меня ограничений по разглашению информации из подобных поездок я могу рассказывать и показывать лишь то, что известно из открытых источников и не является секретным.

Эту поездку организовывало Главное военно-политическое управление (ГВПУ) Министерства обороны России. С учётом моего опыта семи поездок в зону СВО и прифронтовые территории меня попросили собрать творческий коллектив для поздравления наших военнослужащих в Сирии с 23 февраля.

Мы должны были там быть неделю с 17 по 24 февраля. Однако из-за разных сложностей пробыли меньше. Летали военно-транспортным бортом ИЛ-76. Мы с Мироном Скрябиным уже однажды возвращались на таком из поездки в зону СВО. Борт без туалета, простите, с ведром. Узкое такое ведро, будто вырезанное из канистры. Мужчинам было очень сложно, а про девушек - что и говорить. Лететь пять с половиной часов.

- Каков был состав нашей делегации? Кто пел? Какой репертуар?

- Вместе со мной из Карелии поехали два заслуженных артиста республики – Мирон и Дарья Скрябины, лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов Екатерина Мартынова и Виктория Концевая, а также Александр Давыдов в качестве техника и звукорежиссёра. Ещё с нами ездили два хороших человека из Санкт-Петербурга - Дмитрий Грызлов и Александр Колос.

С нами летали и артисты из Москвы. Они исполняли свои авторские песни, а мы в основном пели вживую то, что знают военнослужащие, чтобы они могли нам подпевать. В наших поездках мы обычно исполняем чуть больше половины известных песен (каверов), а чуть меньше половины – свои авторские. С учётом того, что москвичи пели только авторское, нам пришлось корректировать программу, сделав акцент на известных песнях. Общая программа выступлений составила больше часа и сорока пяти минут, из которых половину времени на сцене были карелы.

Кроме известных современных песен и песен военных лет, которые мы пели нашей карельской командой вместе, я исполнил свою авторскую песню «Родина», а также песню «Героем надо быть» победителя всероссийского конкурса «Россия – это мы», который мы проводили в прошлом году. В конце каждого выступления я приглашал на сцену всех артистов, чтобы вместе с ними спеть песню «День победы», на которой весь зал вставал и подпевал нам вместе с военным хором.

Вот интервью двух участников нашей агитбригады из Санкт-Петербурга со множеством организационных и бытовых подробностей поездки.

- Не все следят за геополитикой, если вкратце: что сейчас происходит в Сирии, и что там делают наши военные?

- В Сирии располагается Авиационная группа Воздушно-космических сил России на базе Хмеймим, а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. База большая, оснащена великолепно, военнослужащих много – несколько тысяч.

Как теперь понятно из событий в том регионе, связанных с Ираном, Израилем, Кипром и другими странами, наши базы там имеют стратегическое значение. Мобильными телефонами там пользоваться нельзя, за нарушение изъятые смартфоны гвоздями прибивают к стенду у столовой. Это не шутка.

- Как вас там принимали? Каковы, вообще, настроения среди военных?

- С учётом того, что последний раз перед военнослужащими в Сирии кто-либо выступал более полугода назад, и они там фактически закрыты на наших базах месяцами, нас принимали очень тепло. После выступления 23 февраля и.о. командующего нашей группировки в Сирии пригласил нас на полуночный разговор с ним и его заместителями. Генерал-лейтенант очень тепло благодарил нас и даже спел песню. До этого на сцене дома культуры на базе он вручил нам благодарственные письма за вклад в духовно-нравственное воспитание военнослужащих группировки войск Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике.

Думаю, военные понимали, куда движется ситуация с Ираном. И меня в очередной раз взяла гордость за нашу армию. Те офицеры, с кем мы успели пообщаться, произвели очень благоприятное впечатление. Они чётко знают, зачем они там, и какая на них ответственность.

Между авиабазой и морским портом мы летали на военных вертолётах с сопровождением. Очень впечатляет. Девушки были в восторге, особенно во время полёта над Средиземным морем. Посмотрите небольшое видео из полёта.

Наснимал много, но почти всё нельзя показывать. Из необычного – на базе есть крокодил, а в порту разводят кроликов.

- Ты семь раз был с гуманитарной миссий в зоне СВО - на прифронтовых и фронтовых территориях. Чем отличалась эта поездка в Сирию от тех семи? Это было менее опасно или более?

- С первой зимы СВО я поддерживаю наших военнослужащих, начал с выступлений в госпитале им. Бурденко под новый год 2022-2023 года. После этого семь раз я выезжал в зону СВО и прифронтовые территории, шесть поездок были вместе с Мироном Скрябиным. Там, конечно, поопаснее. Если Луганск – фактически мирный город, то Мариуполю очень досталось. Были в Мариуполе дважды с разницей в полтора года, видим, как город преображается. В зоне СВО мы выступали в землянках в непосредственной близости к линии фронта. Под землёй иногда собиралось всего по 20-25 человек. Бывало, что нас прятали от «бабы Яги» или уводили в бомбоубежище при авиаугрозе.

В Сирии на 23 февраля всё было относительно спокойно, мы предполагали, что прямой угрозы для нас нет. Однако уже в те дни раскручивалась история с возможным нападением США на Иран. И, что уж скрывать, даже в нашей команде были те, кто побаивался туда лететь. Однако все слетали, боевая задача выполнена.

Мой прогноз трехлетней давности сбылся, и война перешла на другие территории. Как и прежде, я – боец идеологического фронта. Это мой вклад в нашу общую победу, которая, безусловно, будет за нами!