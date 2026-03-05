Синоптики рассказали о погоде в Карелии и Петрозаводске 6 марта

В пятницу, 6 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-8°С, днём 0,+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°С, местами до -15°С, днём -2,+3°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -8°С, днем +2°С.

В Кеми ночью -11°С, днем -1°С.

В Кондопоге ночью -2°С, днем +1°С.

В Медвежьегорске ночью -3°С, днем +1°С.

В Олонце ночью -2°С, днем +1°С.

В Пудоже ночью -4°С, днем -1°С.

В Сегеже ночью -6°С, днем +1°С.

В Сортавале ночью -2°С, днем +4°С.

В Суоярви ночью -1°С, днем +2°С