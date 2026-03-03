Карельская пенсионерка пристроила сто кошек и дальше считать не стала

Текст: Алина Гапеева

В поселке Эссойла живет удивительная женщина, ставшая настоящей спасительницей для брошенных, больных и несчастных животных. Дом Ларисы Николаевны Захаровой стал временным, а для некоторых и постоянным убежищем, в котором сейчас обитают двадцать три кошки.

Для многих и одна кошка — это уже много в чистой и большой квартире. Но для этой пенсионерки 23 пушистых создания в небольшом помещении – далеко не предел. Жительница Эссойлы представить не могла, что когда-нибудь станет истинной кошатницей, но жизнь распорядилась иначе, и теперь ее дом – настоящий кошачий рай.

Все началось в 2015 году, когда в ее жизни появилась первая брошенная кошечка. А дальше все покатилось просто снежным комом: за одной пушистой мордочкой появилась другая, потом еще одна... Поначалу Лариса Николаевна была лишь помощницей волонтеров, занималась передержкой животных, а потом обнаружила, что в ее доме поселилась настоящая кошачья команда, и она стала полностью полагаться только на свои собственные силы.



Кошки живут в отдельной пристройке, но попасть сюда можно, не выходя на улицу, что особенно удобно в холодную, дождливую и прочую непредсказуемую карельскую погоду. В этом кошачьем общежитии тепло и идеально чисто, словно и нет здесь десятков кошек. Вдоль стен в несколько ярусов расположены удобные лежанки - своя для каждого питомца.

«Вот Лиза, почтенная старушка. Она здесь главная, устроила настоящий матриархат, всех держит в ежовых рукавицах, и это, надо признать, работает», - улыбается Лариса Николаевна.

С любопытством смотрят на нас несколько пар хвостатых дикарей, прибывших сюда с турбаз Эссойлы. Лиза объяснит им, как надо вести себя в приличном обществе.

«А это — последнее пополнение большой кошачьей семьи, — хозяйка указывает на симпатичного рыжего котенка. - Его нашли на улице в самый разгар лютых морозов. Сейчас бодр и весел...»

Все коты и кошки удивительные симпатяги, очень хочется, чтобы эти красавцы нашли хороших хозяев, получили свою толику человеческой любви и ласки.

Но есть и те животные, которые до конца своих дней останутся с Ларисой Николаевной. У самой батареи, греясь, лежит серая кошечка. «Увы, она болеет, у нее онкология, — вздыхает женщина. — Ей помочь уже нельзя. А это кошечка Вишня. Совсем расклеилась. Плохо ходит, кажется, это что-то нервное. Нам говорят, что нужно везти ее в Питер, но это такие деньги! И самое страшное – никто не может дать гарантии, что ей станет лучше. Этот вопрос просто не дает покоя», — сетует Лариса Николаевна.

Смерть питомца для нее — неизменная трагедия. Хотя она понимает, что у кошек свой, зачастую короткий, век и своя судьба, они подвержены болезням, таким же, как и люди, но от этого не легче.

Во главу угла она поставила безопасность своих животных.

«На самовыгул никого не пускаю — опасностей много: лисы, собаки, машины»,

– объясняет она.

Жизнь Ларисы теперь наполнена заботой о кошках и собаках, и несколько часов ее рабочего дня отведено именно им. Это не просто «уборка», а большой комплекс дел от мытья мисок и чистки лотков до кормления и ухода за больными котиками, которым нужна особая помощь. Но за этой ежедневной рутиной скрываются и серьезные финансовые трудности. Уход за животными требует колоссальных затрат. Посудите сами: только на свет и тепло для кошачьего дома уходит 2-2,5 тысячи рублей в месяц! Сухой корм на месяц – это 7 тысяч, а наполнитель – еще 2400 рублей. И это без учета расходов на лечение, которое может быть очень дорогим, и ежегодных обязательных процедур, таких как вакцинация, а еще кастрация или стерилизация, каждая из которых обходится в 1400 рублей...

Иногда прежние хозяева, отказавшись от кота и отдав его Ларисе, продолжают приносить корм – своего рода «алименты» на его содержание. Она с благодарностью говорит о неравнодушных людях, которые поддерживают ее. Однако даже с этой помощью финансовые трудности остаются.

«Я нашла работу, потому что понимаю: нельзя жить только за счет чужой доброты»,

– рассказывает пенсионерка.

Лариса Захарова не ждет помощи от государства или благотворительных фондов, а собственными силами на свою скромную пенсию спасает тех, кто оказался на улице. Каждая кошка, попавшая к ней, получает не только еду и кров, но и заботу, ласку и, самое главное, надежду.

С 2026 года в России вводится единый реестр домашних животных. Для регистрации собаку или кошку ставят на учет. Каждому питомцу присваивают уникальный номер и вносят данные животного в региональную цифровую базу. Процедура нужна, чтобы подтвердить права владельца.

Представители Минсельхоза считают, что нововведения помогут повысить ответственность владельцев домашних животных, упростить поиск потерявшихся питомцев и сократить число бездомных кошек и собак. Возможно, на улицах населенных пунктов безнадзорных животных станет намного меньше.

Но пока люди не станут добросовестно относиться к своим питомицам, в городах и селах стаи брошенных животных не исчезнут, поэтому Лариса Николаевна принимает всех нуждающихся в ее тепле. Конечно, она понимает, что не сможет оставить всех у себя. Поэтому сейчас активно ищет новых хозяев для некоторых хвостиков, в том числе и рыжего котенка. Лариса хочет найти для своих питомцев такие семьи, где их будут любить и заботиться о них.

«С 2015 по 2019 год пристроила сто кошек и котят, дальше не считала»,

– с улыбкой говорит она, вспоминая бесчисленных мурлык, которым подарила еще один шанс на счастливую жизнь.

Перед Новым годом школьники Эссойлы придумали и провели акцию «Елка желаний» для кошек приюта Ларисы Захаровой, чтобы каждый мог выбрать, какому животному он сделает подарок, а может быть, и возьмет к себе…

Акция удалась, вызвала у детей бурю эмоций, а главное, дети поняли, что даже один человек способен изменить мир к лучшему, если в его сердце живут любовь и сострадание.