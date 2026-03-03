Реконструкция дорог в Кемском округе продолжится в 2026 году

В 2026 году начнется ремонт 3 км участка автомобильной дороги «Кола» – Калевала – Лонка» с 23 по 26 км, в том числе в границах п. Кривой Порог, кроме того, продолжатся работы на участке с 0 по 23 км. Начаты работы по реконструкции автомобильной дороги по улице Железнодорожной, которая обеспечивает подъезд к будущей врачебной амбулатории с завершением работ в 2027 году.

Продолжается разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Кемь – Рабочеостровск». Завершить ее планируется до конца мая 2026 года. Сроки реализации проекта будут определены после завершения разработки проектной документации, определения стоимости строительно-монтажных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы.