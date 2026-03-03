03 марта 2026, 19:39
Реконструкция дорог в Кемском округе продолжится в 2026 году
Об этом сегодня на совещании по социально – экономическому развитию округа сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков
Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
В 2026 году начнется ремонт 3 км участка автомобильной дороги «Кола» – Калевала – Лонка» с 23 по 26 км, в том числе в границах п. Кривой Порог, кроме того, продолжатся работы на участке с 0 по 23 км. Начаты работы по реконструкции автомобильной дороги по улице Железнодорожной, которая обеспечивает подъезд к будущей врачебной амбулатории с завершением работ в 2027 году.
Продолжается разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Кемь – Рабочеостровск». Завершить ее планируется до конца мая 2026 года. Сроки реализации проекта будут определены после завершения разработки проектной документации, определения стоимости строительно-монтажных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы.