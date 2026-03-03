03 марта 2026, 16:59
Суд наказал сотрудника мэрии в Карелии
В Питкярантском округе должностное лицо привлекли к административной ответственности
Фото: freepik
Прокуратура Питкярантского округа возбудила в отношении одного из сотрудников местной мэрии административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, сообщили в надзорном органе.
Уточняется, что в ноябре 2025 года двое местных жителей обратились в администрацию по вопросам включения принадлежащих им земельных участков в программу газификации. Срок регистрации указанных заявлений в администрации был нарушен, а одному из граждан ответ направлен на ошибочный адрес.
Суд рассмотрел дело и назначил должностному лицу наказание в виде предупреждения.
