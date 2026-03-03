Троих жителей Карелии будут судить за контрафактные сигареты

В прокуратуре Муезерского округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в приобретении, хранении и перевозке с целью продажи немаркированных табачных изделий, сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

По информации источника, с октября 2023 года по август 2024 года мужчины покупали контрафактные сигареты, привозили их в округ и продавали.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники силовых структур изъяли табачную продукцию стоимостью свыше 260 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.