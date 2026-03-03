Данные о средней зарплате в 98 тысяч сочли далекими от реальности

Данные Росстата о средней зарплате россиян в 98 тысяч рублей один из думских депутатов посчитал далекой от реальности. По его мнению, ведомство превратилось в «отдел хорошего настроения» при министерстве экономики.

Чтобы данные о зарплатах граждан были объективными, необходимо пересмотреть методику расчета, а Росстат должен подчиняться напрямую главе государства, считает депутат.

В беседе с «Газетой.Ru» российский парламентарий указал, что в расчете среднего заработка учитывают баснословные доходы топ-менеджеров и различных руководителей, которые тянут вверх средний показатель. По его словам, ближе к реальности медианная зарплата, по подсчетам Росстата ее размер - почти 74 тысячи рублей, хотя независимые аналитики оценивают ее в 58 тысяч и меньше. Заметен разрыв со средней зарплатой, о которой отчитывается Росстат.