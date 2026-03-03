«Кроткая» (16+) премьера прошла в Театре драмы «Творческая мастерская»

В театре драмы прошли премьерные показы спектакля «Кроткая». Это третий спектакль, поставленный Артемом Галушиным в «Творческой мастерской» (еще были «Фото на развалинах» и «Космос»). Инсценировку повести специально для театра написал драматург Дмитрий Богославский, с произведениями которого карельская публика уже знакома: его текст стал основой для подростковой драмы «Фото на развалинах».

Заглавную роль в «Кроткой» исполняет Виктория Бикетова – актриса, которая пришла в театр в 2020 году по окончании саратовского театрального вуза. Также в постановке заняты актер театра и кино Евгений Терских и заслуженная артистка Карелии Ольга Саханова.

Режиссер поставил спектакль в содружестве с московской художницей Александрой Новоселовой.

Наша съемочная группа побывала на пресс-показе. Все подробности в сюжете.