03 марта 2026, 17:09
Авария оставила целый город в Карелии без воды
Оборудование на станции холодного водоснабжения в Питкяранте вышло из строя
фото: «Петрозаводск говорит»
Рабочий день заканчивается, люди поспешат домой после работы, походов по магазинам и за детьми в садиках, но дома их будет ждать неприятный сюрприз.
Вечером 3 марта в Питкяранте остановилось водоснабжение. Об отключении сообщили в администрации округа. Воду перекрыли из-за аварии на станции холодного водоснабжения.
Чиновники сообщили, что произошла поломка основного технологического оборудования. Бригады специалистов приступили к ремонту. О возобновлении подачи воды обещали сообщить дополнительно. О подвозе воды также пока ничего не сообщается.