Авария оставила целый город в Карелии без воды

Рабочий день заканчивается, люди поспешат домой после работы, походов по магазинам и за детьми в садиках, но дома их будет ждать неприятный сюрприз.

Вечером 3 марта в Питкяранте остановилось водоснабжение. Об отключении сообщили в администрации округа. Воду перекрыли из-за аварии на станции холодного водоснабжения.

Чиновники сообщили, что произошла поломка основного технологического оборудования. Бригады специалистов приступили к ремонту. О возобновлении подачи воды обещали сообщить дополнительно. О подвозе воды также пока ничего не сообщается.