На российском курорте произошло землетрясение

Сегодня, 3 марта, в 21 км от Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла, сообщают «Известия» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным источника, землетрясение началось в 15:09 по московскому времени, толчки продлились около пяти секунд. Согласно данным центра, очаг залегал на глубине 35 км.

В домах тряслась мебель, звенел хрусталь и качались люстры. Пострадавших и разрушений в городе нет.